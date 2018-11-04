Otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

VAN-Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesisinin yakınında akşam saatlerinde meydana gelen kazada; tesisten anayola çıkan minibüsle Hakkari istikametinden Van’a doğru giden otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 19 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ve özel araçlarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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