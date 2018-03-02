Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

İSTANBUL Başakşehir'de otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

İstanbul Başakşehir'deki olay önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, şüphelendikleri araçtaki iki kişiye yaklaştı. Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.

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Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR: Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarpan şüpheliler başarılı olamayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı.

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Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

POLİS ATEŞ AÇTI: Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı.

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Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR: Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor.

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