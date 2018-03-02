Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı!

İstanbul Başakşehir'deki olay önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, şüphelendikleri araçtaki iki kişiye yaklaştı. Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.