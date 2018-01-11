Otomobil fiyatına tesbihe büyük ilgi

Tespihin 1000 ayar gümüşten oluştuğunu ifade eden Asan, şöyle konuştu: "Tespihin üzerine Hazreti Ali Efendimizin kılıcı olan 'Zülfikar' motifi işlendi. Tanelerinin bir tarafına 'yer yüzünde Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç bulunmaz' anlamına gelen, 'la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar' yazılıdır. Tespihimizin boyu 65 santimetre, tanelerinin büyüklüğü ise 35 milimetredir. Özel yapım bir tespihtir. Bayağı zahmetli bir işçilik katetti. Bu kendi türündeki ilk tespihtir. Satış amaçlı değil bizden sonra gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza yadigar kalması için yapılmış koleksiyonluktur. Bizlere maliyeti ise 50 bin lira civarındadır."