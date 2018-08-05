Otomobil benzinliğe daldı!

Olay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonuna hızlı bir şekilde giren otomobil, ters yönden gelen kamyonete hafif şekilde çarparak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, istasyonda bulunan benzin pompalarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle pompalar devrilirken, istasyonun otomatik elektrik kesintisinin devreye girmesi olası bir faciayı önledi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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