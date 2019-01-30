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Otomobil alırken en çok tercih edilen renk hangisi? İşte cevabı

Otomobil alırken en çok tercih edilen renk hangisi? İşte cevabı

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım verilerine göre, trafiğe 488 bin 123 adet araç kayıt yaptırırdı. Vatandaşların araç alırken en çok tercih ettiği renk de bu verilerden oraya çıktı. Buna göre kaydı yaptırılan araçların yüzde 56’sının beyaz renk olduğu anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 09:17 - Güncelleme: 30-01-2019 09:17

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2018 yılında en çok tercih edilen araba renklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında 488 bin 123 adet araç trafiğe kayıt yaptırdı.

Bu otomobillerin ise yüzde 56’sının beyaz renk olduğu anlaşıldı. Açık ara birinciliği elinde bulunduran beyaz renk otomobilleri, yüzde 21,5 ile gri renk, yüzde 7,3 ile siyah renk ve yüzde 5,6 ile de kırmızı renk takip etti. Veriler 2018 yılının ilk 11 aylık dilimini yansıtırken, vatandaşların 2017 yılındaki renk tercihini de yüzde 58,7 ile beyazdan yana kullandığı görüldü.

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