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Otogaza bu akşam indirim geliyor gece yarısından itibaren 5 kuruşluk indirim

Otogaza bu akşam indirim geliyor gece yarısından itibaren 5 kuruşluk indirim

LPG'ye 5 kuruş indirim geldi. Otogazda ki indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 17:30 - Güncelleme: 24-01-2019 17:30

LPG Otogaza 5 kuruş indirim geldiği açıklandı. Bu kapsamda, otogazda ki indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "25/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogazda 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 17:48 15 Temmuz darbe girişimin ardından ilan edilen OHAL kapsamında tutuklanan 27 yaşındaki ev hanımı Nurhayat Yıldız ise Ağustos 2016'da tutuklandığında ikiz bebek bekliyordu.

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