Otobüste iğrenç olay: Kadın yolcu görüntüledi, karar çıktı!

Olay, geçen yılın Nisan ayında, Akpınar ile Umuttepe arasında seferin yapıldığı halk otobüsünde meydana geldi. Müteahhitlik firmasına bağlı olarak belediyede temizlik işçiliği yapan R.S., iddiya göre, otobüste elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek, bir kadına tacizde bulundu. İsminin D.Ç. olduğu öğrenilen kadın, R.S.'nin uygunsuz davranışlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.