Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta bindiği halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı. Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu-Onikişubat hattında yolcu taşıyan halk otobüsü, Mağaralı Mahallesi Gazi Mustafa Kuşcu Caddesi'nde seyir halindeyken yolculardan Sema Dönük (28) fenalaştı. Bunun üzerine şoför Yunus Koca, güzergahtan çıkarak Dönük'ü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı. Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye taşınan Dönük, acil serviste tedavi altına alındı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Dönük'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoförün sürekli korna çalarak yol vermeleri için diğer sürücüleri uyarması ve hastayı acile yetiştirme mücadelesi, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)