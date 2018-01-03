Otobüs uçuruma düştü cesetler etrafa saçıldı! Ülke şokta

Otobüs uçuruma düştü cesetler etrafa saçıldı! Ülke şokta

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 48 yolcu öldü. Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 57 yolcusu bulunan otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Uçurumun dibindeki Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki yolculardan 48'i yaşamını yitirdi. Gönüllü itfaiye biriminden Claudia Espinoza, sahile doğrudan yol bulunmadığı için arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti. Espinoza, polis ve itfaiye çalışanlarının 6 yaralıyı helikopterlerle yakınlardaki hastanelere kaldırdığını, 3 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Otobüs uçuruma düştü cesetler etrafa saçıldı! Ülke şokta

Pasamoya otoyolundaki kaza sonucunda en az 48 can kaybı var. 53 yolcusu bulunan otobüsten altı kişi kurtuldu. Ekipler araçta sıkışan diğer yolcuları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

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Otobüs uçuruma düştü cesetler etrafa saçıldı! Ülke şokta

Yetkililer, Huacho kentinden başkent Lima'ya doğru giden araçta can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediyor.

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Otobüs uçuruma düştü cesetler etrafa saçıldı! Ülke şokta

İşte olay yerinden kareler...

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