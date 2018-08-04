Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar-Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.