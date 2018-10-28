Otobanda utanç veren görüntü! Harekat halindeki otomobilde çırılçıplak...

Skandal olay İspanya'nın Başkenti Madrid sokaklarında gerçekleşti... Trafikte seyir halinde olan aracın sürücü koltuğundaki erkekle yan koltuktaki kadın kimselere aldırmadan çırılçıplak sevişti... O anlar sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis 1.5 yıllık aramının ardından hem ahlaksızlık yapan hem de trafikte insanların canını tehlikeye atan sürücüyü buldu. ABD'de ise bir çift eve girmeyi beklemeden apartman kapısında çılıp çıplak sevişirrken görüntülendi...