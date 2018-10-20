Otobanda tehlikeli anlar! Uçak trafiğe açık yere indi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde otoyolda ilerleyen sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Trafik normal şekilde seyir ederken gökyüzünden birden bire yere doğru yönelen küçük bir uçak otobana iniş gerçekleştirdi. Oldukça tehlikeli bu hareket sonucunda kimse yaralanmazken pilotun eğitim uçuşunda olduğu açıklandı.

El Cajon kenti yakınlarında yaşanan olay polis raporuna göre 36 yaşıdaki pilot olmak isteyen bir öğrenciyle 25 yaşındaki pilot eğitmeni yüzünden yaşandı.

Motor sorunu yaşayan ikili çareyi otobana inmekte buldu. İkilinin bu tehlikeli inişi kameraya saniye saniye kaydedildi. Pilot ve öğrencinin otobanı trafiğe kapatmaktan ceza aldığı açıklandı.