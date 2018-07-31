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'Oteller çok ucuz! Ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım'

'Oteller çok ucuz! Ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım'

Avrupa'daki sanayi yatırımlarının yanında Türkiye'de de turizm yatırımları olan Edelstaal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, “Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım” çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 09:43 - Güncelleme: 31-07-2018 09:59

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındı. Edelstaal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 'tahsisli otellerde odaların yüzde 20’lik kısmını satma hakkı'na ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Torunoğulları, sektöre yönelik çağrısında, “Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım” dedi.

"KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"... Avrupa’daki sanayi yatırımları yanı sıra Türkiye’de de turizm yatırımları bulunan Turgut Torunoğulları, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, “Orman arazilerini bu işin dışında tutulması orman arazisine otel yatırımı yapanlar için maalesef kötü bir haber oldu” dedi.

"BAKANLIKLARIN ORTAK ÇALIŞMASI GEREKİR"... Torunoğulları, konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında ise “Mevzuata göre belki sıkıntı var. Bu konuda ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yaparak bu kapsamı yeniden düzenlemeleri gerekir. Düzenlemenin haksız rekabete yol açmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

"TURİZMDE MARKA ÜLKE OLALIM"... Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi: “Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, otellerin çok ucuz veriliyor olması. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK’ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 11:03 Olun olun marka olun ispanya ve yunanistan da marka olmaya kalkmislardi oralar nerdeyse iflas bu kafa ile yakinda sizde marka otellerinizde sinek avlarsiniz

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