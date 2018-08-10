Otelden ayrılırken fark edildi: Uçağa binmeden yakalandı!

Alman Christina Ursula R. (63), geçen hafta 3 torunuyla tatil için Antalya Manavgat’ın Çolaklı bölgesindeki 5 yıldızlı otele geldi. Dün tatili biten ve ülkesine gitmek için otelden ayrılan Christina Ursula R., iddiaya göre, otelin bavul odasında vatandaşı Frank Schimitz’e ait cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu koyduğu yerde bulamayan Schimitz, otel yönetimine durumu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen otel yönetimi, telefonun kadın turist tarafından çalındığını tespit edince jandarmaya bilgi verildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timi, kol bandından, hırsızlık yapan kişinin Christina Ursula R. olduğunu tespit etti. Ekipler, Alman turistin ülkesine gitmek için Antalya Havalimanı’nda olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, şüpheliyi uçağın merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında Frank Schimitz’in telefonu Christina Ursula R.’nin üzerinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Christina Ursula R., tercüman bilirkişi eşliğinde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otelden çıkış yaparken torunlarını göremediğini, onları ararken valiz odasına baktığını kaydeden Christina Ursula R., "Telefonu torunlarıma ait olduğu düşüncesiyle aldım. Otobüs bizi beklediği için panik haldeydim. Bu telefona ihtiyacım yok. Zaten ülkemizde fiyatları da çok uygundur" dedi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Christina Ursula R., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Frank Schimitz’in telefonu ise kendisine teslim edildi.