  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

Otelden ayrılırken fark edildi: Uçağa binmeden yakalandı!

Otelden ayrılırken fark edildi: Uçağa binmeden yakalandı!

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman Christina Ursula R. (63), iddiaya göre, otelden ayrılırken başka bir turistin cep telefonunu çaldı. Şüpheli, Antalya Havalimanı’nda uçağın merdivenlerinde gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 17:42 - Güncelleme: 10-08-2018 17:48

Alman Christina Ursula R. (63), geçen hafta 3 torunuyla tatil için Antalya Manavgat’ın Çolaklı bölgesindeki 5 yıldızlı otele geldi. Dün tatili biten ve ülkesine gitmek için otelden ayrılan Christina Ursula R., iddiaya göre, otelin bavul odasında vatandaşı Frank Schimitz’e ait cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu koyduğu yerde bulamayan Schimitz, otel yönetimine durumu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen otel yönetimi, telefonun kadın turist tarafından çalındığını tespit edince jandarmaya bilgi verildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timi, kol bandından, hırsızlık yapan kişinin Christina Ursula R. olduğunu tespit etti. Ekipler, Alman turistin ülkesine gitmek için Antalya Havalimanı’nda olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, şüpheliyi uçağın merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında Frank Schimitz’in telefonu Christina Ursula R.’nin üzerinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Christina Ursula R., tercüman bilirkişi eşliğinde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otelden çıkış yaparken torunlarını göremediğini, onları ararken valiz odasına baktığını kaydeden Christina Ursula R., "Telefonu torunlarıma ait olduğu düşüncesiyle aldım. Otobüs bizi beklediği için panik haldeydim. Bu telefona ihtiyacım yok. Zaten ülkemizde fiyatları da çok uygundur" dedi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Christina Ursula R., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Frank Schimitz’in telefonu ise kendisine teslim edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Otelden ayrılırken fark edildi: Uçağa binmeden yakalandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro