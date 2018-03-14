Otel odasındaki teklifi reddetmişti Ebru Polat kısa ve net konuştu

Ünlü bir işadamı, şarkıcı Ebru Polat’a evlenme teklifi etmişti. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir oteldeki sürpriz karşısında Polat şaşkınlığını gizleyememişti. 500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifine Ebru Polat, 'hayır' yanıtını vermişti.
Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."
Peki Ebru Polat kimdir, nasıl bu kadar ünlü oldu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte ünlü şarkıcının yaşam öyküsüne bir göz atalım...
EBRU POLAT KİMDİR? Ebru Polat, 1983 yılında İzmir'de doğdu. Gençlik dönemlerinde bale eğitimi de alan sanatçı, üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Kısa bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, sonrasında Londra'da müzik eğitimi aldı.
2009 yılında ilk albümü 'Çok Geç'i çıkaran şarkıcı bu şarkıda Sezen Aksu'dan destek aldı. Aynı albümde Sezen Aksu'nun 'Seni Yerler' şarkısını da coverlamıştır.
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