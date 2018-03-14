Otel odasındaki teklifi reddetmişti Ebru Polat kısa ve net konuştu

Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."

Peki Ebru Polat kimdir, nasıl bu kadar ünlü oldu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte ünlü şarkıcının yaşam öyküsüne bir göz atalım...

