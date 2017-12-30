Otel odasında cesedi bulunmuştu! Katilin kimliği belli oldu

Kılıçarslan mahallesi D-100 Karayolu yakınında terk edilmiş bir otele Perşembe günü hurda toplamaya giren bir kişi tarafından çürümüş halde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit etmek için polis, çalışma başlattı.

Kadının boynundaki izlerden cinayete kurban gittiğinden şüphelenen polis, kentte kimsesiz olan ve kayıp ihbarı yapılan kişilere tek tek ulaştı. Ekipler, kimsesiz olarak bilinen kişilerden sadece Dilek Diner'e (38) ulaşamadı. Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra Bolu'ya yerleşen iki çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Otel çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelendi. Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit eden polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde kadının yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik Kor (32) olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Kor, Mudurnu ilçesindeki evinde önceki akşam gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kor, ifadesinde cinayeti itiraf ederek, şunları söyledi:

“Üç ay önce Dilek ile buluştuk. Kıskançlık nedeniyle aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü kavga ettik. Bana küfür etti. Ben de Dilek'i terk edilmiş binaya götürdüm. Orada da küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım ve boğarak öldürdüm. Öldürdükten sonra orada bırakıp evime gittim. Üç aydır da normal hayatıma devam etmeye çalıştım."

Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Kor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.