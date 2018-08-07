ÖSYM tercih yapma sayfası AİS girişi üniversite YKS tercih sıralaması

ÖSYM tercih yapma işlemleri bugün başladı, 1 hafta sürecek YKS tercihleri için son gün ise 14 Ağustos Salı günü olacak. Peki bu sene ilk kez yapılan YKS sınavının ardından üniversite tercih sıralaması nasıl yapılacak, öğrenciler kaç üniversite tercih yapabilecek, YKS tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte milyonlarca üniversite adayının merak ettiği soruların cevapları...

ÖSYM tercih yapma işlemleri ÖSYM AİS giriş ekranından yapılacak. https://ais.osym.gov.tr/ adresine giren öğrenciler çıkan pencereye TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre başvurular sadece ÖSYMAİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır.

ÖSYM TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK: ÖSYM tarafından alınacak olan YKS tercihleri 07 Haziran'da başlayıp 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59’ta sona erecek.

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Ağustos ayı itibariyle YKS tercih sonuçları süreç tamamlandıktan sonra iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler bir an önce açıklanmasını bekledi YKS tercih sonuçları çok kısa bir süre içerisinde ulaşmış olacak. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinden duyurulacak ve başka bir yerden öğrenilmeyecek.

ÖSYM 2018 YKS (ÜNİVERSİTE) KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK: ÖSYM YKS kılavuzunda yaptığı değişikliği, resmi internet sitesi www.osym.gov.tr üzerinden aşağıdaki açıklamayla birlikte duyurdu.

"Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir.

ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMASI DEĞİŞEN BÖLÜMLERİ

Hukuk programları EA En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları SAY En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları SAY En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları SAY En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

* Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil

** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil