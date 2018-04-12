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ÖSYM güncelleme ekranı YKS 2018 kişisel bilgiler sayfası

ÖSYM güncelleme ekranı YKS 2018 kişisel bilgiler sayfası

ÖSYM güncelleme işlemleri için bugün son gün. ÖSYM güncelleme bilgilerini adaylar bugün saat 23.59'a kadar yapabilevek. YKS'ye başvuran adaylardan istenen bilgi güncelleme sayfasında sağlık durumları, adres iletişim bilgileri, eğitim durumları gibi değişikliker yapılabilir. YKS sınavları ise bu sene ilk kez 23-24 Haziran'da yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 11:50 - Güncelleme: 12-04-2018 11:50

ÖSYM güncelleme sayfası erişime kapanıyor bugün saat 23.59'a dikkat! YKS sınavına girecek adaylardan istenen bilgi güncelleme işlemleriyle adaylar ÖSYM sayfasında sağlık durumları, adres iletişim bilgileri, eğitim durumları gibi bilgilerde değişiklik yapabilecek. Bu sene ilk kez 2 oturumla yapılacak olan YKS sınavları ise 23-24 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM tarafından YKS adayları için 6 Nisan’da başlatılan ‘başvuru bilgilerini güncelleme’ süresi bugün sona eriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran adaylara verilen ‘başvuru bilgilerini güncelleme’ süresi bugün sona eriyor. Adaylar bu gece saat 23.59’a kadar ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden başvuru bilgilerinde değişiklik yapabilir. Adaylar sistem üzerinden sağlık durumları, adres iletişim bilgileri, eğitim durumları, sınav merkezi tercihlerinde değişiklik yapabilir.

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK: YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

BÜTÜN ADAYLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ: Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

PUAN TÜRÜ HESAPLAMASI: Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyordu ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.

2018 ÖSYM Sınav Takvimine göre 2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YSK Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

2018 YKS Başvuruları 1 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi ise 4 Nisan 2018 olarak belirlendi.

2018 YKS Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

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