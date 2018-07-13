ÖSYM giriş KPSS lisans sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM giriş KPSS sınav giriş yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında memur adaylarının erişimine açıldı. 21 Temmuz cumartesi günü yapılacak olan KPSS lisans sınav giriş belgesi almak için adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden TC numarası ile giriş yapabilecekler.

2 yıllık lisans mezunu olan memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği KPSS sınav giriş yerleri ve KPSS sınav giriş belgeleri 12 Temmuz'da ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI: ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor. KPSS sınav yerleri için tıklayın

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.