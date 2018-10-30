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ÖSYM AİS KPSS sonuçları açıklanıyor 7 Ekim KPSS lise sonuçları

ÖSYM AİS KPSS sonuçları açıklanıyor 7 Ekim KPSS lise sonuçları

Memur olmak için KPSS sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM AİS tarafından sınavdan 1 ay sonra 7 Kasım'da açıklanacak. KPSS ortaöğretim sınav sonuç bilgisi TC numarası ile online sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:10 - Güncelleme: 30-10-2018 15:00

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. 7 Ekim'de memur olmak için sınava giren binlerce aday için krtirik bekleyiş devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınav sonuç bilgisi sınavdan 1 ay sonra 7 Kasım çarşamba günü ÖSYM AİS sonuç ekranından TC numarası ile sorgulanacak. 

Memur olmanın birinci şartı olan KPSS sınavı yapıldı. soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından KPSS sonuçları için bekleyiş başladı. KPSS lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Peki sonuçlar ÖSYM sitesinde ne zaman yayınlanacak?

BU HATALAR KPSS’NİZİ İPTAL ETTİREBİLİR: Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktı

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