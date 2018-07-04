ÖSYM AİS KPSS başvurusu yapma nasıl olur-son tarih ne zaman?

ÖSYM AİS sayfası lise KPSS sınavına girecek memur adayları tarafından sıkça arananlar arasına girdi. Ortaöğretim yani lise KPSS başvuruları 3 Temmuz salı günü başladı, memurluk hayaline gerçeğe dönüştürmek için adaylar 13 temmuza kadar ais.osym.gov.tr adresinden KPSS başvurusu yapacak. Açık uçlu ve kısa cevapların olduğu soruların da yer alacak lisans KPSS sınavı 22 Temmuz'da yapılacak. KPSS lisans başvuru ücreti ise 60 lira olarak belirlendi.

ÖSYM KPSS KILAVUZU YAYIMLANDI MI: ÖSYM resmi sitesinde ‘devam ediyor’ durumunda görünen KPSS başvuruları için adayların kılavuzda yer alan bilgilere ihtiyacı oluyor. Fakat kılavuz henüz yayımlanmış değil. ais.osym.gov.tr adresinde ise KPSS başvuru ekranı henüz görünmüyor.

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK: KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

KPSS NE ZAMAN: ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayımladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır