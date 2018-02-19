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ÖSYM 2018 sınav görevlisi ücretleri ne oldu tam liste

ÖSYM 2018 sınav görevlisi ücretleri ne oldu tam liste

ÖSYM 2018 sınav görevli ücretleri ne oldu tam liste ÖSYM 2018 sınav görevli ücretleri ne oldu tam liste ÖSYM 2018 sınav görevli ücretleri ne oldu tam liste v

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:00 - Güncelleme: 19-02-2018 17:00

2018 sınav görevlisi paraları ne kadar oldu son bilgiyi ÖSYM verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme yapıldığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; ÖSYM'nin aynı günde birden fazla oturumu olan sınavlarında görev alan sınav görevlisi ücretlerindeki yüzde 20'lik kesinti kaldırıldı.

GÜNDE 2 SINAVA GİREN NE KADAR ALACAK? Buna göre daha önce aynı günde birden fazla oturumda görev alan sınav görevlilerinden yapılan yüzde 20'lik kesinti kaldırıldı. 2018 yılı itibariyle ÖSYM sınavlarında aynı günde birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerine sınav görevli ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.

SINAV GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR:  Belirtilen şartları sağlamanız durumunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ( KPSS, YGS, LYS, ALS, TUS, EKPSS, ALES ) sınavlarda gözetmen ya da sınav görevlisi olarak görev alabilirsiniz. Sınavlarda bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen olarak görev alabilmeniz mümkündür. Öğretmenler sınavlarda saymış olduğumuz pozisyonlarda görev alarak 100 TL’den 230 TL’ye kadar oturum başına net ücret alabilmektedirler. İyi bir ek gelir fırsatı olan sınavlarda görevli olmak ücretleri sebebiyle hayli talep görmektedir. Peki sınav görevlisi nasıl olunur?

SINAV GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI: Öncelikle ÖSYM’de A Grubu Görevlendirmeler ve B Grubu Görevlendirmeler ve C Grubu Görevlendirmeler bulunmaktadır. Bunların üçünün de başvuruları farklı oldukları için iyi bilmek gerekir. Sınav koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirme atamaları:

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