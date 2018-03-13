ÖSO'dan çağrı: Reis bizi Kandil'e götür

ÖSO elemanları, “Borcumuzu Kandil’de ödemek istiyoruz. Afrin’den PKK’yı temizleyelim ardından Kandil’e biz de geleceğiz. Teröristleri oradan da temizleyeceğiz” diyor. 12 Mayıs sonrası başlayacak olan Kandil operasyonuna katılmak istediklerini söyleyen ÖSO mensupları, “Türkiye’ye teşekkür borcumuz var. Bu borcu Kandil’de ödemek istiyoruz. Afrin’den PKK’yı temizleyelim ardından Kandil’e biz de geleceğiz. Oradan da bu teröristleri temizleyeceğiz” diyerek Türkiye’nin yanında yer almak istediklerini dile getirdi.

"BİZİ KANDİL OPERASYONUNA DAHİL EDİN"

Türkiye’nin desteği sayesinde köylerini, şehirlerini topraklarını PKK’dan kurtardıklarını vurgulayan ÖSO mensupları, “Türkiye en zor zamanımızda yanımızdaydı. Hem Esad’ın hem de PKK’nın zulmünden kaçan halkımıza kapılarını açtı, sıcak aş verdi. Şimdi de bizim bu terör belasından kurtulmamız için bizimle omuz omuza çarpışıyor. Bunun karşılığını mutlaka ödemek istiyoruz. Bizi Kandil operasyonuna mutlaka dâhil edin. Borcumuzu ödeyelim” dediler.

Öte yandan, 2011’de başlayan Suriye iç savaşını fırsat bilerek ülke içinde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik hamlelerde bulunan terör örgütü PKK, arkasına aldığı uluslararası desteğe rağmen Suriye içinde tutunamıyor. Sayıları 60 bini bulan ve TSK’nın desteğini alan ÖSO güçleri karşısında kan kaybeden PKK, uzunluğu onlarca kilometreyi bulan tünellere gömülmekten kurtulamıyor. Afrin kapılarına dayanan ÖSO ve TSK karşısında direnemeyen PKK iç bölgelere doğru kaçışını sürdürüyor. (Kaynak: Türkiye gazetesi)