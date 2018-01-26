ÖSO komutanı açıkladı! İşte TSK'nın Afrin'deki yeni hedefi

ÖSO komutanlarından Ahmed Osman, Afrin’e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlandıklarını söyledi.

İngiliz Times gazetesine konuşan ÖSO’nun Sultan Murat Tümeni’nin komutanı Ahmet Osman, Suriye içerisinden Afrin’e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlandıklarını ve Tel Rıfat çevresindeki köyleri ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

PKK’LI TERÖRİSTLER CEPHE HATTINDA ÇOK SAYDA MAYIN DÖŞEDİ: Osman, BBC Türkçe’nin yansıttığı açıklamalarında, “Kötü hava koşulları nedeniyle savaşçılar kolay hareket edemiyorlar. PKK’lı teröristler mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor. Keskin nişancıları ve yüksek teknolojili silahları var. Cephe hattına çok sayıda mayın döşemiş durumdalar” dedi.

TÜRK ASKERİYLE BİRLİKTE SAVAŞIYOR

Bu arada Osman, Tel Rıfat hattı üzerinden başlatılacak harekâtın birkaç gün içerisinde hava şartlarının düzelmesiyle başlatılacağını da ifade etti. Haberde, Sultan Murat Tümeni’nin, Fırat Kalkanı harekatında da yer aldığı, Cerablus, Mare ve El Bab’da da Türk askerleriyle birlikte savaştığına dikkat çekildi.

SAĞLIK BAKANI’NDAN ŞEHİT SAYISI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Sonrasında basın açıklaması yapan Demircan, "Yaralılarımızı ziyaret ettik morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11 tanesi burada. Bu yaralılardan 82'si taburcu edildi. 14 tane kayıp var bölgede. Bunlardan 3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır" dedi.

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