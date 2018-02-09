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ÖSO Genel Komutanı'ndan YPG açıklaması

ÖSO Genel Komutanı'ndan YPG açıklaması

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, ÖSO’nun düşmanlarının Kürtler olmadığını, aksine ÖSO'nun Kürtleri ve Arapları zulümden kurtarmaya çalıştığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 14:47 - Güncelleme: 09-02-2018 14:47

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, operasyonun maksadının Suriye topraklarını, Arapları ve Kürtleri bu topraklardan zorla çıkaran ayrılıkçı teröristlerden temizlemek olduğunu söyledi.

El Akidi, "Bu ayrılıkçılar Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devleti kurmak istiyorlar. Suriye halkı ayrılık ve ülkenin bölünmesini istemiyor. Suriye tek ülke olarak kalacaktır. Biz bunu temin etmek için savaşıyoruz” dedi.

SURİYE'Yİ BÖLMEK İÇİN KANDİL'DEN GELEN TERÖRİSTLER: El Akidi, DEAŞ’ın ehli sünnetle bir alakası olmadığı gibi PKK ve YPG’nin de Suriyeli Kürtlerle bir alakasının bulunmadığını, onların Suriye’yi bölmek için Kandil’den gelen PKK'lı teröristler olduğunu söyledi. El-Akidi, Kürtlerin kendileri için değerli olduğunu, bu teröristlerin Suriye halkına zulmettiklerini belirterek, ÖSO’nun bölgeyi onların zulmünden kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ss.sebo 09 Şubat 2018 14:56 Kürtler ile teröristleri birbirinden ayırt etmek lazım. Bu teröristlerin çoğunluğu da 1915 de güneye sürülen ermenilerdir.

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