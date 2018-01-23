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ÖSO birlikleri Burseya Dağı'ndan çekildi

Türkiye'nin Afrin operasyonu sürüyor. Azez'den ilerleyen ÖSO birlikleri akşam saatlerinde PYD/PKK'nın elinden aldığı Burseya Dağı'ndan geri çekildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 20:45 - Güncelleme: 23-01-2018 00:45

AFRİN operasyonunda dördüncü güne girildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda dün 15 bölge daha teröristlerden tamamen temizlenirken, dün akşam bölgeden acı haber geldi. TSK, Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bu arada ÖSO'nun dün ele geçirdiği Burseya Dağı'nın akşam saatlerinde yeniden teröristlerin eline geçtiği belirtilirken, bölgedeki çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü gün geride kaldı. TSK'nın önceki gün başlattığı kara harekatında ÖSO birlikleriyle birlikte 8 kilometre içeri girildi. Bu arada Anadolu Ajansı, ÖSO unsurlarının Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerlemeye başladığı ve bazı stratejik bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO'nun verdiği bir şehidin ardından bugün de bir şehit haberi Mehmetçikten geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu duyurdu. Şehidin naaşı Kilis'ten askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ÖSO BURSEYA DAĞI'NDAN GERİ ÇEKİLDİ

DHA muhabiri İrfan Sapmaz'ın aktardığı bilgiye göre; öğle saatlerinde kontrol sağlanan Burseya Dağı'nda çatışma çıktı. Burseya Dağı'nı ele geçiren ÖSO birlikleri akşam saatlerinde bölgeden geri çekildi.

Burseya Dağı, hem Kilis hem de ÖSO’nun Afrin harekat merkezi Azez’i yukarıdan gören konumu nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı açısından kontrol altında tutulması gereken bir mevzi olarak değerlendiriliyor.Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.

3. GÜNDE 15 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

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  • Atakan TÜRK 23 Ocak 2018 00:40 VATAN SAĞOLSUN...ALLAH RAHMET ETSİN,AMİN.

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