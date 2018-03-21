ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Afrin bölgesinin tamamına yakınının kontrol altına alınmasının ardından güvenlik kontrolleri sürüyor. ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerini sürdürüyor.

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ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor. ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO savaşçılarının çalışmalarına Afrin halkı da tam destek veriyor. Mestura köyünde arama - tarama çalışmaları yapan ÖSO'nun sivillerle kaynaşması görüntülere yansıdı.

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ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi. Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele geçirdik." dedi.

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