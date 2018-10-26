Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Şekerci Şükrü Efendi'nin lokumları, 1887'den bu yana dört kuşaktır aynı aile tarafından üretilmeye devam ediyor.

Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

Şekerci Şükrü Efendi'nin Bafra'dan askerlik vazifesini yapmak için gittiği İstanbul'da, saraya lokum üreten Hacı Bekir Efendi'den öğrendiği ve 1887'de memleketine dönerek üretimine başladığı lokum, dört kuşaktır aynı lezzeti koruyor.

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Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

Memleketine döndükten sonra lokum üretimini bakır kazanlarda odun ateşinde yaparak sürdüren Şükrü Efendi'nin oğlu Faris Yüksel, 1936 yılında mesleği babasından devralarak, lokum ile Bafra'nın manda sütünden elde edilen kaymağını buluşturarak bugünkü geleneksel 'Tarihi Bafra Kaymaklı Lokumu'nu üretti.

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Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

Lokum ile sarılan kaymağın tadının kısa sürede beğenilmesi üzerine ürünün lezzeti Samsun sınırlarını aştı. Şekerci Faris Yüksel'den sonra oğulları Metin ve Çetin Yüksel'in ürettiği kaymaklı lokum üretimini, Çetin Yüksel'in oğlu Neşet Faris Yüksel devam ettiriyor.

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Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

Yılın belli aylarında üretilebilen kaymaklı lokumun yapımına havaların soğumasıyla ekim ayında başlanıyor ve üretim mayıs ayına kadar sürdürülebiliyor.

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