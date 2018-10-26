Osmanlı'dan beri değişmeyen lezzet: Ekimde başlayıp mayısta bitiyor!

Şekerci Şükrü Efendi'nin Bafra'dan askerlik vazifesini yapmak için gittiği İstanbul'da, saraya lokum üreten Hacı Bekir Efendi'den öğrendiği ve 1887'de memleketine dönerek üretimine başladığı lokum, dört kuşaktır aynı lezzeti koruyor.