Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan Nikris ya da günümüzdeki adıyla Gut hastalığını uzmanlar açıkladı.

Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

Kanuni Sultan Süleyman: Doğum: 27 Nisan 1495 / Ölüm: 6 Eylül 1566 / Tahta çıktığı tarih: 1520 Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan Nikris ya da günümüzdeki adıyla Gut hastalığını uzmanlar açıkladı. Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan Kralların hastalığı Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

118
Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek: Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış dedi.

218
Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

III. Murad Doğum: 4 Temmuz 1546 / Ölüm: 16 Ocak 1595 / Tahta çıktığı tarih: 1574 12. Osmanlı padişahıdır. 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.

318
Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

III. Mehmed Doğum: 26 Mayıs 1566 / Ölüm: 21 Aralık 1603 / Tahta çıktığı tarih: 1595 Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkilemişti. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizinden öldü.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro