Osmanlı Padişahlarını deviren hastalıklar hangileriydi?

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan Nikris ya da günümüzdeki adıyla Gut hastalığını uzmanlar açıkladı.

Kanuni Sultan Süleyman: Doğum: 27 Nisan 1495 / Ölüm: 6 Eylül 1566 / Tahta çıktığı tarih: 1520 Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan Nikris ya da günümüzdeki adıyla Gut hastalığını uzmanlar açıkladı. Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan Kralların hastalığı Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası. Twitter

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek: Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış dedi.

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III. Murad Doğum: 4 Temmuz 1546 / Ölüm: 16 Ocak 1595 / Tahta çıktığı tarih: 1574 12. Osmanlı padişahıdır. 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.



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