Osmaniye'de yol battı turp çıktı Hatay'da köy Adana'da mezarlık sele gitti

Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki yoğun yağışlar Osmaniye, Mersin, Adana ve Hatay'da etkili oluyor. İki gündür devam eden yağış geride şaşkına çeviren bir manzara ve büyük maddi zarar bıraktı. Osmaniye'de yol ortadan kayboldu her yandan turplar fışkırdı. Menemen'de ıspanak tarlaları yok oldu. Hatay'da bir köy suya batarken Adana'da ise mezarlığı sel bastı. Mersin'de ise doğa kendisinden alınan sahili geriye aldı 50 yıldır görülmemiş bir felaket yaşandı. İşte selin yarattığı manzara:
OSMANİYE'DE YOL KAYBOLDU : Osmaniye’de günlerdir etkili olan yağış nedeniyle Kadirli ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki karayolunu su bastı. Jandarmanın önlem aldığı yolda geçişler kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
BÜTÜN TURPLARI GİTTİ : Maydanoz ve turp ekili tarlasının tamamen sular altında kaldığını ifade eden Turan Tok “Tarlamızda 6 bin kök marulumuz, ayrıca tere, turp, maydanozumuz vardı. Fakat şu anda hiçbiri gözükmüyor. Tarlamız tamamen sular altında kaldı. Yaklaşık 12 bin lira civarında bir zararımız var. Tarlanın halini dün akşam fark ettik. Kurtarabileceğimiz ürünü kurtaracağız. Allah'tan gelene bir şey yapamayız” dedi.
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