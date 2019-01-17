Osmaniye'de yol battı turp çıktı Hatay'da köy Adana'da mezarlık sele gitti

OSMANİYE'de karayolu 1 metrelik suyun altında kalırken her yandan turp çıktı, Menemen'de ıspanaklar yok oldu Adana'da mezarlık su altında kaldı.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki yoğun yağışlar Osmaniye, Mersin, Adana ve Hatay'da etkili oluyor. İki gündür devam eden yağış geride şaşkına çeviren bir manzara ve büyük maddi zarar bıraktı. Osmaniye'de yol ortadan kayboldu her yandan turplar fışkırdı. Menemen'de ıspanak tarlaları yok oldu. Hatay'da bir köy suya batarken Adana'da ise mezarlığı sel bastı. Mersin'de ise doğa kendisinden alınan sahili geriye aldı 50 yıldır görülmemiş bir felaket yaşandı. İşte selin yarattığı manzara: Twitter

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OSMANİYE'DE YOL KAYBOLDU : Osmaniye’de günlerdir etkili olan yağış nedeniyle Kadirli ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki karayolunu su bastı. Jandarmanın önlem aldığı yolda geçişler kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Twitter

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HER YERDEN TURP ÇIKTI : Yolu basan suyun derinliği 1 metreyi bulurken her yandan kırmızı turplar fışkırdı. Turplar yakınlardaki bir tarlanın mahsülüydü. Twitter

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