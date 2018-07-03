  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Osmaniye'de silahlı saldırı başkan yardımcısı öldü başkan yaralı

Osmaniye'de silahlı saldırı başkan yardımcısı öldü başkan yaralı

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaşanan silahlı saldırıdan olayından kötü haberler geldi. Son dakika gelen bilgilere göre başkan Yardımcısı hayatını kaybetti, başkan yaralı. Kaçan saldırgan yakalandı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-07-2018 13:32 - Güncelleme: 03-07-2018 14:11

Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'a silahla ateş etti.Hasan Ersoy hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ: Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI... Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı. Cinayetin ardandın saldırgan kaçtı. Kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlatan polis, zanlıyı gözaltına aldı...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Osmaniye'de silahlı saldırı başkan yardımcısı öldü başkan yaralı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • ayse 03 Temmuz 2018 15:22 hep de bu köpekcilerden cikar bu mafya ayaklari, Türkiye bir temizlenemedi gitti, bu sözde milliyetci, köpekci takimdan :(

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro