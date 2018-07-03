Osmaniye'de silahlı saldırı başkan yardımcısı öldü başkan yaralı

Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'a silahla ateş etti. Hasan Ersoy hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ: Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI... Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı. Cinayetin ardandın saldırgan kaçtı. Kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlatan polis, zanlıyı gözaltına aldı...