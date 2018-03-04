Osmaniye'de ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere

Daha önce hiç böyle bir sürüngen ile karşılaşmadığını ve ilk defa gördüğünü belirten Arif Cankurt, “Oğluma internetten bak bakalım bu hayvan neymiş dedim. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Aldım kutuya koydum eve getirdim. Önüne marul yaprağı ve yeşillik koydum. Baktım yemiyor. Birkaç gün evde baktım. Ama ne yer ne içer bilmediğim için ben de doğal ortamına bırakma kararı aldım. Kendi yiyeceğini kendi bulur” dedi.

