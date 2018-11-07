Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Ahmet Tan evinin bahçesini sularken insan yüzünü andıran bir örümceğe rastladı. Örümceği görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin bahçesini sularken insan yüzünü andıran bir örümceğe rastlayan Ahmet Tan, örümceği bir kavanozun içine koyarak koruma altına aldı. Örümceği tuttuğu kavanoza bir de maydonoz koyan Tan, doğal ortamına benzer bir alan yaratmak için uğraşmış. Latince adı 'thomisus onustus' olan yengeç örümcek ile ilgili internette araştırma yaptıktan sonra Türkiye'de nadir görülen bir tür olduğunu öğrenen Ahmet Tan, örümceği zarar görmeden yeniden doğal ortamına bırakacağını söyledi.

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Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

İlçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tan isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağaçları sularken bir yaprağın üzerinde beyaz renkli, insan yüzünü anımsatan bir örümcek gördü.

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Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

Örümceği bir kavanoz içerisine koyarak korumaya alan Ahmet Tan bulduğu örümceği internette araştırmaya başladı. Tan, örümceğin Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

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Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye’de çok nadir görüldüğünü söyleyen Ahmet Tan, “Bahçemde ağaçları sularken yaprakların üzerinde duran bu örümcek dikkatimi çekti. Şekli insan yüzünü andırıyordu. Hemen bir kavanoza koyarak korumaya aldım. Ne yiyip ne içtiğini bilmiyorum ama kavanozun içine maydanoz koydum. Neticede bu da bir canlı, onun için en iyi yer kendi doğal yaşamı. İnternetten de araştırma yaptım, pek nadir görülen bir türmüş. Ben bu örümceği yeniden doğal ortamına bırakacağım” şeklinde konuştu.

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