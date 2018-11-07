Osmaniye'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin bahçesini sularken insan yüzünü andıran bir örümceğe rastlayan Ahmet Tan, örümceği bir kavanozun içine koyarak koruma altına aldı. Örümceği tuttuğu kavanoza bir de maydonoz koyan Tan, doğal ortamına benzer bir alan yaratmak için uğraşmış. Latince adı 'thomisus onustus' olan yengeç örümcek ile ilgili internette araştırma yaptıktan sonra Türkiye'de nadir görülen bir tür olduğunu öğrenen Ahmet Tan, örümceği zarar görmeden yeniden doğal ortamına bırakacağını söyledi.

Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye’de çok nadir görüldüğünü söyleyen Ahmet Tan, “Bahçemde ağaçları sularken yaprakların üzerinde duran bu örümcek dikkatimi çekti. Şekli insan yüzünü andırıyordu. Hemen bir kavanoza koyarak korumaya aldım. Ne yiyip ne içtiğini bilmiyorum ama kavanozun içine maydanoz koydum. Neticede bu da bir canlı, onun için en iyi yer kendi doğal yaşamı. İnternetten de araştırma yaptım, pek nadir görülen bir türmüş. Ben bu örümceği yeniden doğal ortamına bırakacağım” şeklinde konuştu.



