Osmaniye'de hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

Meteorolojiden arka arkaya 16 alarm geldi ve Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl, Elazığ, Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş illeri uyarıldı. 7 ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken diğer illerde çok kuvvetli yağmur görülecek. Şiddetli yağış beklenen iller Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş olarak duyuruldu.
OSMANİYE HAVA DURUMU : Bugün kuvvetli yağış beklenen 9 ilden biri de Osmaniye oldu. Meteorolojinin Osmaniye hava durumu alarmı şu şekilde geçti: 'Bugün Osmaniye çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma sabah saatlerine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Osmaniye hava durumu tahminini alarmla duyuran meteoroloji 5 günlük raporu da yayınladı. İşte Osmaniye hava durumu tahmini;
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