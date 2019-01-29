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Osmangazi Köprüsü satılacak mı? Köprünün sorunu ne?

Osmangazi Köprüsü satılacak mı? Köprünün sorunu ne?

1 Temmuz 2016'da açılan Osmangazi Köprüsü'nün bir kısmının sarılacağı gündeme geldi. İtalyan ortağın yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle köprünün bir bölümünün ya da tamamının satışı söz konusu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:55 - Güncelleme: 29-01-2019 14:55

Osmangazi Köprüsü'nün de üzerinde bulunduğu Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunu yapan Otoyol A.Ş. ortaklarından İtalyan Astaldi'nin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle köprünün bir bölümünün ya da tamamının satışı gündeme geldi.

Bloomberg'e konuşan yüklenici NÖMAYG konsorsiyumunun ortaklarından Nurol İnşaat'ın CFO'su Kerim Kemahlı, seçenekleri belirlemek için uluslararası danışmanlarla görüşmeye başladıklarını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, varlıklarını satmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Mali sıkıntı yaşayan şirket ekim ayında Roma'da konkordato başvurusunda bulunan şirket, yüzde 18.6 hissesinin olduğu Osmangazi Köprüsü'nün de bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Köprüyü yapan NÖMAYG konsorsiyumdaki ana hissedarlardan Nurol Holding'in mali işler müdürü Kerim Kemahlı, Bloomberg ile yaptığı telefon röportajında amaçlarının, köprüye ilişkin hangi seçeneklere sahip olduklarını bulmak ve bunların çıkarlarına olup olmadığını tespit etmek olduğunu belirtti.

2-3 AY İÇİNDE NETLEŞECEK
Kemahlı, bu doğrultuda uluslararası danışmanlarla çalışacaklarını ve satış ya da kısmi devir için hangi kuruluşlarla çalışacaklarına dair seçiminin 2-3 ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

3.KÖPRÜYÜ DE SATMAK İSTEMİŞTİ
Astaldi, ekim ayında sermaye arttırmak için yüzde 33 hissesinin bulunduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini de satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı.

Geçiş ücreti gündemi sık sık meşgul eden Osmangazi Köprüsü'nde Nurol, Mak-Yol ve Özaltın İnşaat'ın yüzde 27'şer hissesi bulunuyor. 

Otoyol A.Ş. adı altında, 400 kilometrelik İzmir - İstanbul otoyolunu ve üzerindeki köprüyü işleten konsorsiyum, 2015 yılında aralarında Deutsche Bank, Akbank ve İş Bankası'nın da bulunduğu 9 kuruluştan 5 milyar dolar kredi çekmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Asalet 29 Ocak 2019 16:08 Köprüyü devlet alsın ve parasız geçiş yapsın.

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