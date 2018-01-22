Osman Müftüoğlu: Yiyebildiğiniz kadar karnabahar yiyin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, diyet yapmanın tarihe karıştığını, diyetin yerini 'beslenme planı'nın aldığını söyledi. Önerilerde bulunan Müftüoğlu, "Kişiye göre, kişinin sağlık durumuna göre, beslenme planı oluşturulmalı" dedi. Antalya'da sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, diyet yapmanın tarihe karıştığını, diyetin yerini 'beslenme planı'nın aldığını söyledi. Müftüoğlu, "'Diyet' sözcüğünün kullanılmaması gerekiyor. Kişiye göre, kişinin sağlık durumuna göre, beslenme planı oluşturulmalı" dedi. Twitter

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DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Muratpaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde, 'Sağlıklı Yaşam Günleri' konulu söyleşiye katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Prof. Dr. Müftüoğlu, sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verdi. Diyet yapmanın artık tarihe karıştığını belirten Müftüoğlu, diyetin yerini 'beslenme planı'nın aldığını kaydetti. 'Diyet' sözcüğünün artık kullanılmaması gerektiğini savunan Prof. Dr. Müftüoğlu, "Kişiye göre, kişinin sağlık durumuna göre, beslenme planı oluşturulmalı. Yeni hayat, hepimize daha çok kilolu olmayı dayatıyor. Bizi daha az hareket etmeye ve yüksek kalorili yiyecekleri tüketmeye zorluyor" diye konuştu. Twitter

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Sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Müftüoğlu, yürüyüşün en güzel spor biçimi olduğunu söyledi. Müftüoğlu, "Soğuk ve yağmurlu havalarda dahi yürüyüşü aksatmamak lazım. Alışveriş merkezleri, artık bir yürüyüş merkezi haline geldi. Biz, buna 'AVM yürüyüşü' diyoruz. En azından bunu yapabiliriz" dedi. Twitter

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