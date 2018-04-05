Osman Baydemir'e kötü haber! Vekilliği tehlikede...

DOKUNULMAZLIKLARIN kaldırılmasından sonra milletvekilleri hakkında işletilen yargı süreçlerinde bugüne kadar haklarında kesinleşen ceza dolayısıyla HDP'li pek çok ismin milletvekilliği TBMM Genel Kurulu’nda anayasa gereği hazırlanan Başbakanlık tezkeresinin okunması dolayısıyla düşürüldü. Milletvekilliği tehlikeye giren son isim ise HDP'li Olman Baydemir oldu. Baydemir hakkında da polise hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşti. Başkanlık tezkeresinin Meclis’e gelip genel kurulda okunması durumunda Baydemir’in de vekilliği düşecek...

TERÖR SUÇLARINDAN SONRA HAKARET... HDP'li Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encü ve İbrahim Ayhan’ın milletvekillikleri devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve terörle ilişkili suçlar nedeniyle düşürülmüştü. 27 Şubat 2018 tarihinde HDP’li Ahmet Yıldırım’ın milletvekilliği ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan aldığı ceza kesinleştiği için düşürülmüştü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEN KALMA... HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Hakaret suçu dolayısıyla verilen hapis cezası kesinleşen Baydemir’in anayasa gereği hazırlanacak Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda okunması durumunda milletvekilliği düşecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA DOSYASI VAR: Yıldırım’a hakaret suçu dolayısıyla verilen ceza nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinden sonra Baydemir’in de aynı ceza kapsamında vekilliğinin düşmesi durumunda hakaret suçu dolayısıyla vekillik düşürme resmen emsal olacak. Hakaret suçu dolayısıyla HDP’li milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da arasında olduğu pek çok CHP’li milletvekili hakkında da dosya bulunuyor.