  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Osman Aşkın Bak'Tan Tosyalı Murat'a anlamlı hediye

Osman Aşkın Bak'Tan Tosyalı Murat'a anlamlı hediye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu'nun Tosya İlçesinde, kaldırımda hikaye kitabı satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük’e anlamlı bir hediye gönderdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-03-2018 14:06 - Güncelleme: 12-03-2018 14:06

Babasına yakılması için verilen kitapları "Kitaplar okunmak içindir, yakmak için değil" diyerek yakmayan ve onları satmaya karar veren Murat Sökük, bu şekilde hem okul ihtiyaçlarını gideriyor hem
de ailesine destek oluyordu.

Bu durumu medyaya yansıyan Murat’ın davranışından etkilenen Bakan Osman Aşkın Bak, Murat Sökük’e iletilmek üzere Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan eserlerden oluşan bir kitap seti hazırlanması talimatı verdi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Bakan Osman Aşkın Bak’ın Murat’a hitaben kaleme aldığı 33 kitaptan oluşan seti Murat Sökük’e teslim etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Murak Sökük’e hitaben kaleme aldığı mektubunda ise şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili Kardeşim Murat; Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve tüm Türkiye’yi etkileyen görüntülerini ben de seyrettim. Kitaplara dair kurduğun güzel cümlelere ve gayretine hayran kaldım. Geleceğe giden yolları aydınlatacak yegâne meşale kitaplardır. Senin sobalarda kül olmasına engel olduğun kitaplar şimdi sayende yeni ellerle buluşacak. Seni seyreden herkese unutulmaması gereken çok kıymetli değerleri hatırlattın. Biz de böyle güzelliklere vesile olduğun ve kitapları çok sevdiğini bildiğimiz için sana küçük bir armağan gönderiyoruz. O kutuda, sayelerinde bambaşka dünyaların kapılarını aralayacağın pek çok dost bulacaksın. Hayatın boyunca bu sadık dostlardan uzaklaşmamanı diler, gözlerinden öperim.”

Öte yandan Tosya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından her biri
33 kitaptan oluşan 9 set gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Osman Aşkın Bak'Tan Tosyalı Murat'a anlamlı hediye haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İyİ 12 Mart 2018 15:08 para para gonder parasızlıktan kıtap satıyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro