Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed' ismi konuldu!

SSB Sözcüsü Jorgen Ouren, bu sonuçların Oslo'ya özgü olduğunu, ülke genelini yansıtmadığını bildirdi. Oslo nüfusunun yüzde 8,7'sini Pakistanlı, Somalili, Iraklı ve Faslıların oluşturduğuna işaret eden Ouren, Müslüman nüfusun en çok Muhammed ismini tercih ettiğini kaydetti.



