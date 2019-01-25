Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed' ismi konuldu!

Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında Muhammed birinci sırada yer aldı.
Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi. Raporda, Muhammed isminin 10 yıldır ilk sırayı koruduğu, bu ismi Lucas, Filip ve Oliver'in takip ettiği belirtildi.
Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.
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