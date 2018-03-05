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Oscar 2018 ödülleri en iyi film hangisi?

Oscar 2018 ödülleri en iyi film hangisi?

Oscar 2018 ödülleri en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu belli oluyor. Oscar 2018 ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. Oscar Ödülleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte Oscar ödülleriyle ilgili tüm detaylar;

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 00:44 - Güncelleme: 05-03-2018 00:44

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buluyor. Oscar 2018 ödül töreni heyecanı başladı. Oscar Ödül töreninin bu yıl ki sunuculuğunu Jimmel Kimmel üstleniyor. Politik mesajların yoğun olması beklenen gece için sunucu Kimmel, gecede politik konulara girmeyeceğini açıkladı.

Oscar'ın 2018 ödüllerinde bu yıl sürprizler bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yapılan ödül törenine En İyi Film ödülünü kazanan filmin yanlış anonsu damgayı vurmuştu. Warren Beatty ve Faye Dunaway 89. Oscar ödüllerinde en iyi filmi yanlış anons etmişti. Oscar ödülleri düzenleme komitesinin açıklamasına göre bu yıl da en iyi filmi yine aynı isimler anons edecek. Geçtiğimiz yıl yaşanan aksaklığın yanlış zarfın verilmesinden kaynaklandığı ve bu nedenle iki kişinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.

TEK KADIN YÖNETMEN

Bu arada Greta Gerwing, Lady Bird filmi ile bu yılın tek kadın yönetmeni unvanıyla Oscar adayları arasında yer alıyor. Akademi ödülleri tarihinde bugüne kadar En İyi Yönetmen kategorisinde tek bir kadın yönetmen Oscar heykelciğinin sahibi olmuştu. 2010 yılında Katheryn Bigelow, The Hurt Locker filmi ile En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı. Bu yıl kadınların yılı olacak demiştik. Bu gözle baktığımızda Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, tarihinde ikinci kez En İyi Yönetmen ödülünü bir kadına verebilir.

SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Bu yıl ki Oscar ödül töreninde en büyük sürpriz ise  En İyi Film dalında bekleniyor. Bu yılın bu kategorideki en güçlü adayları ise The Shape of Water ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Her iki filmde bu yıl büyük ölçüde eleştirilmişti. Özellikle Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday olan Sam Rockwell’in canlandırdığı karakter ırkçı bir polis olması nedeniyle hedef tahtasına konuldu. The Shape of Water ise hikayesinin çalıntı olmasıyla suçlandı.

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