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Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?

Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?

Yaptığı dans şovu sahnelerin aranan ismi olan Oryantal Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak edildi. İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Didem Kınalı 33 yaşında aslen İstanbullu. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Didem, daha önce hiç evlenmedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 11:36 - Güncelleme: 04-02-2019 11:36

Oryantal Didem sahne şovları ve dansları ile adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Peki İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve ilk çıktığı dönemlerde konuşması yasak olan Didem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli..

DİDEM KINALI KİMDİR:Didem Kınalı 6 Haziran, 1986 yılında doğdu aslen İstanbullu. Kendisi ile beraber toplam ailesinin 3 çocuğu vardır.Bir tane kendisinden büyük ablası bir tanede kendisinden küçük kardeşi bulunmaktadır.Kendisinden küçük olan erkektir. Anne tarafından Selanikli, baba tarafından ise Yugoslavyalılıdır. Boyu 1.64’dür.

Dansöz Didem İlköğretime başlayıp 3. sınıftayken okulunu bırakmak zorunda kalmıştır.Ardından tekrar okuluna devam etmiş ve Lise’yi bitirene kadar okumuştur.Matematiğinin zayıf ama diğer derslerinde son derece iyi olduğunu söylemiştir

.Küçükken düğünlere gider ve düğünlerde dans etmiştir.Küçüklüğünde en büyük arzusu bir bisikletinin olmasıydı ama maddi durum sebebi ile bisikleti olmamıştır.En çok dansını sevdiği isimlerden biri dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’dir. 

Her zaman dans etmeyi sevdiğini söyleyen ünlü Oryantal ailesinin vermiş olduğu desteğide hiç bir zaman unutmuyor.Onların her zaman onun yanında olması onu mutlu etmiş.Dans ederken özellikle gülmeyi çok seviyor ve gülmeden dans etmiyor.

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