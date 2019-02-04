Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil. Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler.

Çok zengin yabancı bir beyefendi varmış, gözükmek istemiyormuş! Süit oda kiralamış orada benim dans etmemi ve danstan sonra gidip onunla sohbet edip yemek yemi istiyormuş. Bana parayla ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını... Odaya ne asistan, ne menajer kimsenin girmeyeceğini söylediler. Süitte özel dans edecekmişim. Ben tabi ki de böyle bir şeyi kabul etmedim.

Didem Kınalı, seyircilerden gelen 'estetiği çok abartmış' yorumlarına şu cevabı verdi: 'Ben yüzüme hiçbir şey yapmadım. Alnımda botoks var bunu herkes yaptırıyor. Burnumu yıllar önce yaptırmıştım, dudaklarıma da ben biraz dolgun seviyordum, yaptırdım olmadı. Gittim aldırdım, normale döndü.Başka hiçbir şey yok yüzümde... Benim zaten dudaklarım dolgundu, yaptırsam hemen anlaşılır. Beni ilk 17 yaşında gördüler İbo Show’da aradan 15 sene geçti, hala aynı duramaz ki insan.

  • Medya 04 Şubat 2019 14:54
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