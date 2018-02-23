Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

Üç yıllık sevgilisi Hasan Dere ile geçen Ekim'de dünya evine giren oryantal Asena, sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. 40 yaşındaki Asena, bebek soruları üzerine, "Seneye anne olmak istiyorum. Anne olunca oryantalliği bırakıp televizyon programı yapmak istiyorum" dedi. Oryantal Asena 2017'nin başlarında katıldığı bir magazin programında evlilik yolunda giden bir ilişkisi olduğunu açıklamış daha sonra ise Hasan Dere adlı bu kişinin evli olduğu ortaya çıkmıştı.

Evli sevgilisini sahiplenen ve kağıt üzerinde devam eden bu birlikteliğin kısa sürede biteceğini söyleyen Asena, 2017 yılı bitmeden evlilik sözünü tuttuğu iddia edildi. Üç yıldır Hasan Dere ile birlikte olan Asena iddalara göre bir süre önce eşinden boşanmış olan Hasan Dere ile gizlice evlenmişti. Almanya'da gazino işletmeciliği yapan Hasan Dere evli ve bir çocuk babası. Bu kadar da değil. Hasan Dere , Asena ile çıkmaya başladığında bir de evlilik dışı ilişki yürütüyordu. 5 yıllık bu sevgilisi de şarkıcıydı.