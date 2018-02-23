Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

Hasan Dere ile nikah masasına oturan Asena, evlilik sonrası radikal karar aldı. Asena, "Oryantali bırakacağım." dedi

Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

Üç yıllık sevgilisi Hasan Dere ile geçen Ekim'de dünya evine giren oryantal Asena, sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. 40 yaşındaki Asena, bebek soruları üzerine, "Seneye anne olmak istiyorum. Anne olunca oryantalliği bırakıp televizyon programı yapmak istiyorum" dedi. Oryantal Asena 2017'nin başlarında katıldığı bir magazin programında evlilik yolunda giden bir ilişkisi olduğunu açıklamış daha sonra ise Hasan Dere adlı bu kişinin evli olduğu ortaya çıkmıştı.

14
Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

Evli sevgilisini sahiplenen ve kağıt üzerinde devam eden bu birlikteliğin kısa sürede biteceğini söyleyen Asena, 2017 yılı bitmeden evlilik sözünü tuttuğu iddia edildi. Üç yıldır Hasan Dere ile birlikte olan Asena iddalara göre bir süre önce eşinden boşanmış olan Hasan Dere ile gizlice evlenmişti. Almanya'da gazino işletmeciliği yapan Hasan Dere evli ve bir çocuk babası. Bu kadar da değil. Hasan Dere , Asena ile çıkmaya başladığında bir de evlilik dışı ilişki yürütüyordu. 5 yıllık bu sevgilisi de şarkıcıydı.

24
Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

34
Oryantal Asena'dan evlilik sonrası radikal karar !

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro