Örümcek kadının 17. kattaki dans şovunu herkes şaşkınlıkla izledi

ABD'nin Dallas eyaletinde bir kadın dansçı, beline bağladığı halat ile gökdelenin on yedinci katında örümcek adam gibi dans etti.

HERKES ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ ABD'nin Dalla eyaletinde bir kadın dansçı, vücudana bağladığı halat ile plazanın 17. katında dans etti. Kadının boşlukta dans ederek hareketler yaptığını gören çalışanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

GÜLEREK DANSI BİTİRDİ Çalışanların kayıt aldığına fark eden kadın dansçı, kısa süreli şovunun ardından kameraya bakarak güldü. Görüntüler, tüm dünyada büyük ilgi gördü.