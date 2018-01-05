'Örümcek Adam'ı andıran işçiler kamerada

Avcılar’da yüksek gerilim hattında çalışan işçilerin görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Yüksek gerilim hattı üzerindeki tellerde çalışan işçileri görenler şaşkınlığını gizleyemezken işçilerin çalışması adeta Örümcek Adamı andırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, işçilerin tellerin üzerine yatarak çalıştıkları görülüyor. İşçilerin çalışması sırasında yolun altından araçların geçtiği görülürken adeta havada asılı konumda olan işçileri görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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