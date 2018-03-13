Örtülü terörist...

Bundan üç ya da dört yıl önceydi sanırım. Üsküdar'da katıldığım bir ödül töreninde sıramı beklerken kürsüye bir kadın davet edildi.



Tesettüre bürünmüş, başı örtülü olan bu kadın konuşmasına daha başlar başlamaz salonu hınca hınç dolduranları irite etmeye başladı.



"Kim bu?" diye sordum, "HDP'li Hüda Kaya" dediler. Önce dinden, imandan bahsetti ama sonra meseleyi ıkına ıkına Kürt sorununa bağladı.



"Bugün Filistin'de İsrail Arapları nasıl öldürüyorsa, Türkiye'de de Türkler Kürtleri öyle öldürüyor" diye zırvalayamaya başlayınca bazı davetliler salonu terketti, bazıları ise protesto gösterilerinde bulundu.



Adeta kovulurcasına gönderildi salondan...



Dün; Meclis kürsüsünde yine o benzer zırvalarda bulunurken rastladım kendisine. "Türkmenler, Araplar, Kürtler, Ezidiler ve bütün halklar IŞİD vahşetinden kaçmak için Afrin'e gittiler. Siz gidip böyle bir halkı katlediyorsunuz" diyordu.



Gerçi Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı önce susturarak, sonra tokat gibi sözler kullanarak ağzının payını verdi vermesine ama doğrusu beni kesmedi bu kadarı...



Bir defa şunu söylemezsem içime dert olacak.



Bu ülkenin çocukları cephedeyken, içerideki hainleri milletin kürsüsünden böyle rahat rahat konuşturan, konuşturarak aziz şehitlerimizin ruhlarını inciten devlete de adalete de milyon kere yazıklar olsun!



Ve bu kadın konuşurken onu sadece masalara vurarak veya sesini yükselterek protesto etmekle yetinen vekilleri de kınıyorum.



Yok muydu orada kürsüye çıkıp bu kadının dışa vuran iç çirkinliğini yüzüne haykıracak bir kişi Allah aşkına?



"Reyhanlı ve Kilis'te masumları canından eden roketleri atanlar mı masum halklardı be yalancı kadın?" diyecek kimse yok muydu?



"Şu tesettürlü kıyafetinle karşımıza geçip, camileri yakan, masum sivilleri ve dahi anne karnındaki bebeleri katleden teröristlere masum demeye utanmıyor musun be rezil" diyecek bir kişi yok muydu o salonda?



"Afrin'de sivil katliam var ise derhal kanıtla. Bir fotoğraf karesi, bir görüntü göster" diyemediniz mi?



"Al sana İHA'dan çekilen görüntüler" diyerek Afrin'de YPG'lilerin sivil halkı zorla nasıl canlı kalkan yaptığını, canlı kalkan olmayanları nasıl katlettiğini gösteremediniz mi?



"Senin o masum halkların dağlarda o tünelleri niye açtı? O hendekleri niye kazdı, ABD'den gelen o silahları kime karşı kullandı?" diyecek bir Allah'ın kulu yok muydu?



Ve daha da önemlisi...



Düşünceleri yılanın zehrini andıran bu kadınla ilgili ne zaman bir fezleke hazırlanacak?



Bu örtülü terörist, parasını ödeyen milletin değerlerine, milletin kürsüsüne çıkarak daha ne kadar hakaret edecek? Mehmetçik'e ne zamana kadar "Katil" demeye devam edecek?



Savcılar duymadıysa, aha bu yazı ihbar kabul edilsin. Ve lütfen ama lütfen milyonlar adına harekete geçsin.



Aşağıda yorum yapan okurların mesajları da “Suç duyurusu” kabul edilsin ve gereği yapılsın!



SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:



Twitter: twitter.com/slymnoz

Facebook: facebook.com/suleymanozisik

İnstagram: instagram.com/suleymanozi