 Ortodoksları ayağa kaldıracak ziyaret anlaşma imzaladılar

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul’a gelir gelmez Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve İstanbul Fener Rum Patrikhanesi arasında işbirliği anlaşması imzalanmasındı.

BUGÜN TARİHİ GÜN

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile biraraya gelen Poroşenko, ardından şu açıklamayı yaptı: "Bugün tarihi bir gün. Ekümenik Patrik ile işbirliği ve ortak çalışma anlaşması imzaladık.”

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan siyasi çekişme dinlerine de yansımış Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinde bulunmuştu. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebini İstanbul’daki Fener Rum Patriğine iletmesi ile patrikler arası savaş başlamış Rus lider Putin Ortodoks kilisesinde yaşanacak bölünmenin çok ağır sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.