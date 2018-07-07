Ortalık yanıyor! Köpük partisinde coştular

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti.

Ortalık yanıyor! Köpük partisinde coştular

Kemer'de yüksek turizm sezonunda bütün oteller tamamen dolarken, hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. 42 derece sıcaktan bunalan turistler, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, otelciler ise köpük partisi düzenledikleri gün sayısını artırmaya başladı. İlçe merkezindeki Crystal De Luxe Otel tarafından düzenlenen köpük partisine yüzlerce turist katılırken, partinin başlangıcı kulüp dansıyla oldu. Ardından başlayan köpük partisinde yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.

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Ortalık yanıyor! Köpük partisinde coştular

Konaklayan yerli ve yabancı turistleri sıcak havadan korumak ve bunu eğlenceli hale getirmek için köpük partisi sayısını artırdıklarını belirten Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, "Havanın aşırı ısınmasından dolayı misafirlerimizi serinletmek amacıyla haftada en az 3 gün köpük partisi yapıyoruz. Havuz kenarında ve sahilde yapılan köpük partileriyle misafirlerimiz az da olsa serinliyor" dedi.

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Ortalık yanıyor! Köpük partisinde coştular

Estonya'dan Kemer'e annesiyle gelen Sofia Maljan, "İlk defa Türkiye'ye geldim. Daha önce yurt dışında sadece Bulgaristan'a gitmiştim. Köpük partisi gerçekten süper. Tekrar gelmeyi şimdiden düşünüyoruz" diye konuştu.

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Ortalık yanıyor! Köpük partisinde coştular

Rusya'dan gelen Alona Galodim ise "Türkiye'ye artık kaç kere geldiğimi bilmiyorum, ama evlendikten sonra balayı için eşimle birlikte ilk defa geliyorum. Böyle sıcak havalarda köpük partisi kesinlikle lazım. Çünkü sıcakta serinlemek istiyoruz ve köpük bunun için en ideali ve eğlencelisi" dedi.

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