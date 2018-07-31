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Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı ve yaralı var!

Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı ve yaralı var!

İSTANBUL Sancaktepe’de komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Olaya müdahale eden polislere taşlarla saldıran grup biber gazıyla dağıtılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 22:40 - Güncelleme: 31-07-2018 22:40

Olay, 20.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi Hüner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen ekiplere zorluk çıkarmaya başladı.

DESTEK İSTENDİ

Bunun üzerine ekipler destek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi gönderildi. Grup taşlarla polis ekiplerine saldırmaya başlayınca polis ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Kavgaya karışan ve polis ekiplerine saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Çıkan kavga ve polise taş atanlar ile ilgili çalışma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 22:50 Halk Gergin!_____________Her yerde kargaşa kaos ve şekil oluşumları

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