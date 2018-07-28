Ortalık fena karıştı! Hadise'nin ailesi birbirine girdi

Annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde ilaç içerek canına kıymak isteyen Hadise'nin, kardeşleriyle arası açıldı. Anne Açıkgöz, ilaç içmeden önce yazdığı mektupta 'Aranızdaki para meselelerinden sıkıldım' ifadelerini kullanmıştı. Hadise, yaşanan tatsız olayın ardından, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Kardeşlerin artık konuşmadığı da öğrenildi.

Türkiye, günlerdir Hadise'nin annesi Gülnihal Erol'un intiharını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intiha ettiği iddia edilmişti. Fakat bu iddia daha sonra yalanlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Nur Yerlitaş ise konuya bambaşka bir boyut kazandırmıştı. Nur Yerlitaş'a cevabı geciktirmeyen Hadise, verdi veriştirdi.

Modacı Nur Yerlitaş ise Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Yerlitaş, katıldığı televizyon programında şu açıklamayı yaptı: "Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 03 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş' dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."